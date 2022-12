Allèbe, Labonne et Petit,  les touches au-dessus

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

ESCRIME. Coupe Alexandre-Dumas M17

P.J.

Talya Labonne a remporté la finale épée filles. • PJ.

Les épéistes et fleurettistes M17 et M15 surclassés étaient à pied d’oeuvre, samedi dernier, à la salle d’armes Jérôme et Fabrice Jeannet, à l’occasion de la coupe Alexandre Dumas organisée par l’Amicale des escrimeurs de la Française.

Les épéistes et fleurettistes M17 et M15

surclassés étaient à pied d’œuvre, samedi dernier, à la salle

d’armes Jérôme et Fabrice Jeannet, à l’occasion de la coupe

Alexandre Dumas organisée par l’Amicale des escrimeurs de la

Française. La tendance reste constante chez les fleurettistes

toujours aussi peu nombreux. Un garçon, Enzo Mirande (Durandal) et

deux filles Marie Petit (Mousquetaires) et Cloé Fitte-Duval

(Amicale des escrimeurs de la Françai

NewsAmericasNow.com