Améliorer la coopération avec Sainte-Lucie pour combattre l’insécurité

Philip J. Pierre, le Premier ministre saint-lucien, a fait le déplacement vers la Martinique hier. • PHOTO JEAN-MICHEL HAUTEVILLE

Le premier ministre de Sainte-Lucie, accompagné d’une délégation venue de l’île voisine, a rencontré hier le préfet de la Martinique et les responsables des forces de sécurité sur notre île. Objectif : lutter contre la criminalité organisée entre nos deux territoires. Selon un plan d’action qui devrait être préparé cette semaine, les premières patrouilles mixtes à nos frontières pourraient voir le jour dès janvier prochain.

Renforcer les échanges afin de lutter ensemble

contre la criminalité transfrontalière et de faciliter la

coopération judiciaire de part et d’autre du canal de Sainte-Lucie

: telles étaient les priorités abordées lors d’une réunion

tripartite, mercredi 14 décembre au matin, entre des représentants

de l’État, des élus martiniquais et une délégation venue de notre

île voisine, dans les locaux de la préfecture, à Fort-de-France.

Une rencontre qui semble tomber à pic, compte tenu du contexte

actuel d’insécurité accrue, sur fond de trafics d’armes et de

drogue entre la Martinique et les îles voisines, avec leur

corollaire, à savoir une recrudescence des faits de violence et des

homicides, tant sur notre territoire que dans une grande partie du

bassin caribéen.

Cette matinée de travail a été fructueuse.

« Sainte-Lucie va travailler de façon conjointe avec nos amis

en Martinique », a déclaré Philip Joseph Pierre, le Premier

ministre saint-lucien, à l’issue de plus de trois heures de

rencontre. « Les deux pays doivent travailler ensemble »,

a ajouté le leader travailliste en créole. Pour Philip

J. Pierre, les priorités en matière de coopération se situent

dans la formation des forces de sécurité dans son pays, ainsi que

dans l’accélération des extraditions. « Nous sommes en train

de faciliter le processus pour renvoyer les criminels qui sont

recherchés par les autorités en Martinique. Nous faciliterons la

coopération entre les forces de sécurité à Sainte-Lucie et les

f