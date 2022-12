Awacero a laga hopi caminda na Aruba awor na werki

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): E serie di awacero cu ultimo lunanan a keda basha constantemente riba Aruba,

a yuda yena no djis e damnan di Aruba cu hopi awa, pero a crea caos riba e infrastructura di camindanan di asfalt.

Keho ta drentando di lectornan di Sabana Basora, un parti di Pos Chikito, reclamo tambe for di automobilistanan cu ta pasa riba caminda kibra un poco pabao di Wendy’s na Tanki Leendert, y tambe keho cu habitantenan di un area di Palm Beach kendenan ta convenci cu nan a bay den buki di olvido di DOW.

Como cinco aña pasa, DOW a bisa cu nan lo bini cu un sistema nobo, pa asina evita cu un caminda cual a caba di worde drecha, perde tur su contenido di santo of granit back, despues di cada yobida.

Pa straño cu e por ta zona, pero ta increible cu ta te awo numa, D.O.W ta mira cu awacero no ta respeta e granit of santo cu ta worde poni cada biaha. Hopi miles di Florin a worde gasta, pa pone granit y santo ariba camindanan di santo, mientras cu tur ta worde ‘laba’ back.

Si di e prome biaha caba, ta ser consulta cu e awacero ta laba tur cos bay cune, anto segun hopi hende, ta bay over na un sistema cu por wanta e forza di awacero y no tabata necesario pa gasta tanto placa y ora di trabao, practicamente pornada. Hopi placa ta worde gasta pa bolbe kita e asfalt cu a worde paga pa pueblo di Aruba ariba diferente acera, djis pa pone klinkers na e mes un lugar, mientras cu e mes un montante aki, por a drecha tur e camindanan rond di Aruba cu asfalt y asina evita cu cada biaha cu Aruba haya un awacero grandi y pisa, cu mester bolbe gasta un suma di placa asina grandi pa pone granit pa tapa algun buraco, pa algun dia so.

Habitantenan di Palm Beach ta spera cu lo por yega na un solucion, pasobra manera por mira riba e potret aki, e lugar aki ta parce di berdad como craternan cu tin riba Luna.

Parti di problema ta ora cu awa keda para cierto area, y un vehiculo pisa move riba dje, e fundeshi ta sak y crea buraconan hundo, manera a socede mey-mey di Schotlandstraat na altura di Hertz. E buraconan aki tabata asina traicionero, cu algun hende a hasta pone hemchi cu palo den dje pa adverti chauffeurnan.

Un sugerencia a ser treci tambe, pa e caminda kibra mey-mey di Wendy’s Tanki Leendert y e gasoline station di Tanki Leendert Service Station, lo mester bay haya un seccion di concret eynan. Similar cu DOW a yega di haci den pasado pa e caminda di Sabana Liber. E pida caminda ey na Tanki Leendert lo no ta apto mas pa asfalt, sino djis un capa diki di cement.

