Blue Diamond Resorts Announces Brand Expansion for Royalton Luxury Resorts

CaribPR Wire, TALLAHASSEE, Fla., June 24, 2020: Blue Diamond Resorts has announced its plans to expand Royalton Luxury Resorts by rebranding four of its existing properties. On November 1, 2020, family-friendly resorts, Grand Memories Punta Cana and Grand Memories Splash, will merge into one resort and be rebranded as Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa. CHIC Punta Cana will also be rebranded as Royalton CHIC Punta Cana Resort & Spa, while Royalton Suites Cancun Resort & Spa will be rebranded as the adults-only Royalton CHIC Suites Cancun Resort & Spa.

“The decision to bring these properties under the Royalton Luxury Resorts umbrella will allow for the seamless integration of brand standards and operations across the portfolio,” says Jordi Pelfort, President, Hotels and Resorts, Sunwing Travel Group, “This is an excellent opportunity to expand the award-winning Royalton Luxury Resorts brand and allow even more travelers to enjoy an All-In Luxury® vacation.”

Upon opening, Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa will deliver Royalton’s All-In Luxury® concept with a host of family-friendly features, including access to one of the largest resort water parks in the Caribbean located on-site, an arcade with VR gaming, an escape room and more. Guests will also be able to enjoy Stay at 1, Play at 2 privileges with access to select facilities at the neighboring Royalton Punta Cana Resort & Casino.

Royalton CHIC Suites Cancun Resort & Spa and Royalton CHIC Punta Cana Resort & Spa will offer guests aged 18+ Royalton’s All-In Luxury® experience with a fresh twist, perfect for guests in search of an all-inclusive social vacation experience. Royalton CHIC Suites Cancun and Royalton CHIC Punta Cana’s daily activities and exclusive events will bring an elevated experience to two of the Caribbean’s most popular beachfront locales.

About Blue Diamond Resorts

Since its inception in 2011, Blue Diamond Resorts has curated an impressive portfolio encompassing 47 properties, exceeding 15,500 rooms in ten countries. Taking a proactive approach to differentiating brands under each market’s demands, the resort management company caters to a range of budgets and interests from adult-only elegant getaways to fun-filled family vacations. Award-winning, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts offers signature amenities including All-In Connectivity™, modern Sports Event Guarantee™ and in-suite wellness elements. Royalton Luxury Resorts’ adults-only sub-brands include Hideaway at Royalton, an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations, plus the stylish lifestyle resorts, Royalton CHIC, in the Caribbean’s best beachfront locales. In Jamaica, Grand Lido Negril provides those over 21 with an upscale and luxurious naturist vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed to impress the entire family, featuring on-site splash parks and a popular kids club with famous themed characters, Toopy & Binoo™, while Starfish Resorts provides amazing value for customers in convenient locations. Planet Hollywood Hotels and Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music and sports. Mystique Resorts, a boutique-style resort collection, offers personalized vacations in strikingly beautiful locals full of endless adventures.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com.

About Royalton Luxury Resorts

Epitomizing modern elegance, award-winning Royalton Luxury Resorts offer All-In Luxury® vacations in some of the world’s most popular tropical destinations including Antigua, Jamaica, the Dominican Republic, Saint Lucia, Mexico, Grenada and Cuba. Boasting an array of world-class all-inclusive features including the premium, handcrafted DreamBed™, unlimited reservation-free luxury dining, a Sports Event Guarantee™ and more. Many of the resorts cater equally to families and couples alike, with industry-leading supervised kids and teen activities offered at no additional cost combined with family-friendly accommodation and dining options

Photos accompanying this announcement is available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c14ae0d-f089-47d8-90f3-4d8d40c908e0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d537a373-1e78-4e32-adb8-6f1b93e62edc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ea260c2-9004-4867-b55a-c1be7c2ebb55

Blue Diamond Resorts anuncia la expansión de su marca Royalton Luxury Resorts

CaribPR Wire, TALLAHASSEE, Fla., June 24, 2020: Blue Diamond Resorts anuncia sus planes para expandir la marca Royalton Luxury Resorts adicionando cuatro de sus propiedades existentes al portfolio de la marca Royalton. El 1 de noviembre de 2020, los resorts familiares Grand Memories Punta Cana y Grand Memories Splash se fusionarán en una sola propiedad para convertirse en Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa. Además, uno de los resorts más populares entre los huéspedes mayores de edad, CHIC Punta Cana vivirá un emocionante cambio de marca y pasará a ser Royalton CHIC Punta Cana Resort & Spa; así como Royalton Suites Cancun, el cual se convertirá en Royalton CHIC Suites Cancun Resort & Spa, un elegante oasis solo para adultos en la zona hotelera de Cancún.

“La decisión de poner estas propiedades bajo el paraguas de Royalton Luxury Resorts nos permitirá una perfecta integración de los estándares y las operaciones de la marca en todo el portafolio”, comentó Jordi Pelfort, presidente de Sunwing Hotels & Resorts, “Ésta es una excelente oportunidad para expandir la galardonada marca Royalton Luxury Resorts y abrirla a mayor variedad de viajeros “.

Desde su apertura, Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa ofrecerá el concepto All-In Luxury® de Royalton con una serie de características únicas para las familias, como por ejemplo uno de los parques acuáticos más grandes del Caribe, una sala de juegos incluyendo juegos de realidad virtual, un escape room, entre muchas otras inclusiones. Junto con sus amenidades de alto nivel, los huéspedes de Royalton Splash Punta Cana tendrán un acceso tipo hospédese en 1 y disfrute de dos con el hotel vecino Royalton Punta Cana Resort & Casino.

Con su estilo moderno y lujosas amenidades, Royalton CHIC Suites Cancun Resort & Spa y Royalton CHIC Punta Cana Resort & Spa ofrecerán a los huéspedes mayores de 18 años la experiencia All-In Luxury® de la marca Royalton con un toque fresco, perfecto para los huéspedes que buscan una experiencia vacacional completa con todo incluido. Además, gracias a sus actividades diarias y eventos exclusivos, Royalton CHIC Suites Cancún y Royalton CHIC Punta Cana brindarán una experiencia única en dos de los destinos de sol y playa más populares del Caribe.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su inauguración en 2011, Blue Diamond Resorts ha crecido exitosamente hasta convertirse en la empresa de gestión hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, con 47 propiedades que sobrepasan las 15,500 habitaciones en 10 países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts incluye productos diferenciados según los presupuestos y los intereses de sus clientes, desde elegantes propiedades sólo para adultos, hasta resorts llenos de diversión para las familias. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer amenidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en las habitaciones y suites. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton, el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades de la zona Royalton; así como los modernos y elegantes resorts, Royalton CHIC, localizados en los mejores destinos de sol y playa del Caribe. En Jamaica, Grand Lido Negril brinda unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes frente a una exclusiva cala para mayor privacidad. Memories Resorts & Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, incluyendo variedad de actividades y kids clubs con los famosos carácteres Toopy & Binoo™, mientras que la marca Starfish Resorts ofrece un valor sin igual en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star ™ durante sus vacaciones con una experiencia atractiva e interactiva, además de contener una colección de artículos famosos de la cultura cinematográfica, musical y deportiva. Mystique Resorts, una colección de resort de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos y llenos de aventuras sin fin.

Para conocer más sobre Blue Diamond Resorts, visite http://www.bluediamondresorts.com/es/.

Acerca de Royalton Luxury Resorts

Los galardonados Royalton Luxury Resorts, de Blue Diamond Resorts, representan la elegancia contemporánea y ofrecen vacaciones All-In Luxury® en algunos de los destinos tropicales más populares del mundo, entre ellos Antigua, Jamaica, República Dominicana, México, Santa Lucía, Granada y Cuba. Los hoteles Royalton Luxury Resorts cuentan con una amplia variedad de servicios todo incluidos de primera clase, como colchones de calidad superior DreamBed™ confeccionados exclusivamente para la marca, gastronomía de lujo ilimitada sin necesidad de reservas, Sports Event Guarantee™ y mucho más. Muchos de los resorts han sido ideados para satisfacer las necesidades tanto de familias como de parejas, con innovadoras actividades supervisadas para niños sin cargo adicional, además de alojamiento y opciones gastronómicas para toda la familia.

Las fotos que acompañan este anuncio están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c14ae0d-f089-47d8-90f3-4d8d40c908e0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d537a373-1e78-4e32-adb8-6f1b93e62edc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ea260c2-9004-4867-b55a-c1be7c2ebb55