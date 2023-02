Corda semper cu Cancer no ta un sentencia di morto

The content originally appeared on: News Americas Now

Nota importante!

ORANJESTAD (AAN): Diasabra cu a pasa a observa rond mundo e ‘Dia Mundial contra Cancer’. Y despues di a para keto un rato y pensa riba tur loke a pasa y a bin ta desaroyando, lo tin di papia tambe pa elimina algun mito y storianan falso cu a circula pa hopi tempo, y papia di e avancenan cientifico cu ta sigui wordo registra na mundo.

Cancer ta un palabra cu ta spanta hende y cu hopi hende ta bibando cune: Den henter aña 2020 tabatin mundialmente 4 miyon di caso di cancer, y ta calcula cu e lo aumenta te na 6 miyon na 2040, segun e Organizacion Panamericano di Salud (PAHO). Ta confirma tambe, cu entre e principal causanan di morto na henter continente Americano, tin malesanan cardiovascular y tambe cancer. Y pesey mes cientificonan no ta cansa den e buskeda di tratamentonan nobo cu por yuda combati esaki.

E siman aki cu atencion mundial dirigi riba Cancer, ta corda tambe cu e ta sigui di ta un diagnostico protagonico den Siglo 21, y cu ta importante pa papia riba e prevencion y tratamentonan, ademas di esfuerzonan cientifico cu ta sigui adelanta pa combati e malesa.

Pero semper e organizacionnan di salud trahando contra Cancer ta keda ripiti varios biaha: “Cu bo haya Cancer esey no ta un sentencia di morto”.

Tecnologia ta yudando: Claro cu keto bay ta importante pa bo mantene bo mes saludable door di haci ehercicio, come cumindanan saludable, no bebe ni huma, y busca tambe vacuna di prevencion manera esun di Human papillomavirus (HPV) ta importante, ningun hende ta liber di haya Cancer den algun momento. Pesey mes ciencia no ta stop den e buskeda pa haya solucionnan.

Actualmente mes por menciona por ehemplo, cu ta existi varios adelanto tecnologico pa invento di vacuna personaliza cu ta yuda trata e tipo di cancer specifico pa cada pashent. Como 20 aña pasa, esey tabata djis un soño. Pero 10 aña pasa el a bira poco poco un realidad, y aunke e tecnologia por ta un proceso rapido, e costo ta hopi halto. Den 5 of 10 aña lo bay tin agilidad cu inteligencia artificial y robot pa diseña vacuna den 8 dia, na un costo mucho mas abao. Pero ainda ta trahando riba esey.

Tin otro procedimentonan di inmunoterapia, manera e asina yama CAR T-cell Therapy, den cual ta modifica celnan pa ataca e celnan canceroso y elimina tumornan. Aunke e ta hopi costoso, e ta uno di esnan mas prometedor den futuro.

E terapianan aki lo por wordo combina cu esnan tradicional manera quimoterapia, radioterapia, y cirugia pa tin un mihor control di e malesa. Corda cu tin algun logro cientifico, cu ya caba ta wordo practica y a logra bon resultado.

Pues si bo haya cancer, ta bon pa bo sa cu tin solucion y cu e no ta un sentencia di morto. Hopi hende ta bibando na Aruba aworaki cu ya ta completamente liber di cancer, danki na e hecho cu a detecta e malesa trempan y a haya tratamento adecuado, tanto localmente como den exterior.

