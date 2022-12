Covid-19 en Guadeloupe: 668 contaminations et 2 nouveaux décès

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rédaction web

Le dernier point de situation sur la covid 19 a été transmis par la préfecture dans un communiqué. Les contaminations sont en hausse, et deux décès sont à recenser.

Voici les dernières données émanant des autorités pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre

Les chiffres

Du 28 novembre au 4 décembre, 668 nouveaux cas positifs dépistés en Guadeloupe contre 523 la semaine dernière.

4 013 personnes se sont fait dépister cette semaine.Le taux de positivité est de 16,6 %.

Depuis le mois de février, le variant Omicron est ominprésent en Guadeloupe. Son sous-lignage BA.5 est prédominant depuis la troisième semaine du mois d’Août.

Un cluster a été déclaré la semaine dernière.

2 décès ont été enregistrés la semaine dernière dans les établissements de santé de Guadeloupe

La vaccination

Le 6 décembre, 394 947 injections ont été effectuées

Taux de couverture vaccinale des personnes de plus de 12 ans en Guadeloupe :

– 1ère dose : 46,22 %

– 2ème dose : 44,12 %

– 3ème dose : 26,80 %

8 560 adolescents de 12 à 17 ans ont reçu la 1 ère injection et 8 134 ont reçu la 2 ème injection à ce jour en Guadeloupe. 2 295 premières doses de vaccination et 232 deuxièmes doses ont été enregistrées en Guadeloupe chez les enfants de 5 à 11 ans.

388 premières doses de Novavax et 216 deuxièmes doses ont été réalisées.

L’hospitalisation

Les derniers chiffres du service réanimation du CHU font état de

– 19 patients adultes COVID hospitalisés en médecine conventionnelle.

– 38 patients hospitalisés en réanimation : 34 en réa non COVID (soit 30 au CHUG et 4 au CHBT) et 4 en réanimation COVID (3 au CHUG et 1 au CHBT)

– 25 patients sous oxygène à domicile (en hausse)