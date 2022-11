Deux nouvelles médailles de bronze pour la Guadeloupe

The content originally appeared on: News Americas Now

Jeux caribéens et d’Amérique centrale de la mer

Par Chloé COMBET

[email protected]

Les Guadeloupéens sont bien représentés aux jeux caribéens et amérique centrale. • DR

Depuis le 19 novembre, ils sont 10 Guadeloupéens à participer aux Jeux de la mer et de la plage d’Amérique centrale en Colombie. Les premières médailles sont tombées et cette semaine Yohann Bervas et Fanny Rollet ont remporté deux nouvelles médailles de bronze au beach tennis.

C’est en Colombie que se déroulent les premiers

Jeux de la mer et de la plage d’Amérique. Depuis le 19 novembre, 10

Guadeloupéens y participent dans plusieurs disciplines telles que

la natation ou encore le surf. Yohann Bervas et Fanny Rollet

remportent la médaille de bronze au double mixte de beach tennis

face à l’île de Curaçao. « C’est vraiment une superbe

expérience de figurer parmi les sélectionnés de la Guadeloupe pour

ces 1ers je

