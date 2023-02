Diacre retente le pari Hamraoui

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Équipe de France féminine

Quinze mois après son agression et un an après sa dernière sélection, Kheira Hamraoui a été rappelée mercredi en équipe de France en vue du Mondial féminin, un nouveau pari de la sélectionneuse Corinne Diacre, qui va devoir gérer des inimitiés en interne.

C’est la surprise du début d’année 2023 chez les

Bleues. À 33 ans et 39 sélections, Hamraoui fait son retour dans la

liste des 26 joueuses amenées à affronter le Danemark, l’Uruguay et

la Norvège, entre le 15 et le 21 février lors du Tournoi de France,

une épreuve amicale disputée à Laval et Angers.

Logiquement, cette convocation la place comme

postulante pour la Coupe du monde en Australie et en

Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août.

L’ancienne joueuse du FC Barcelone a vécu 15

derniers mois à rebondissements,…