Fort-de-France passée au crible

athlétisme. Foyal Urban Trail – 2e édition

Melvyn Zamy

De gauche à droite : Abdessattar Bouallagui (4e), Manuel Lafontaine (3e), Mathieu Lambert (1er) et Sébastien Cabon (2e). • M.Z

Dimanche, à Fort-de-France, 450 athlètes et passionnés de trail se sont donné rendez-vous pour la 2e édition du Foyal Urban Trail. Marc Lefevre (33 Rima) et Anne Hauret (Mairie Sportive) se sont imposés sur le 13 km tandis que Mathieu Lambert (Police Sportive) et Adelaïde Carraro (Tchimbe Raid) sont les grands vainqueurs du 18 km.

Mixant bitume et terre, le Foyal Urban Trail est

une manifestation sportive qui traverse plus de 10 quartiers

foyalais. Organisé par la Mairie Sportive en collaboration avec la

ville, ce trail propose aux participants de découvrir le

« Fort-de-France des mornes ». Le principe est simple,

les athlètes traversent les quartiers de la capitale à travers ses

rues et ruelles, en franchissant des ravines et des milliers de

marches d’escaliers. Deux parcours s’offrent à eux : 237 participants

ont couru le Mabouya Rando, le 13 km (+400 m de dénivelé positif),

tandis que 200 autres ont relevé le challenge du 18 km Iguane Trail

(+660 m). « L’organisation de cette course est le

fruit de la volonté de la municipalité qui date de plus de 10

ans », explique Bruno Desous, président de la Mairie

Sportive. « C’est une course populaire qui…

