Frédéric Pardo, l’une des attractions du week-end

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

AUTOMOBILE. Rallye national des champions – 12e édition

F.G.

Frédéric Pardo (à droite) et Thibault de la Haye ont présenté leur Skoda Fabia R5 samedi soir, au Black Diamond. • FG;

Le pilote guadeloupéen Frédéric Pardo a présenté, samedi soir au Black Diamond, sa Skoda Fabia R5 avec laquel il espère s’illustrer vendredi, samedi et dimanche à l’occasion du 12e rallye national des champions organisé par l’ASA Tropic.

Frédéric Pardo et son équipe avaient parfaitement

préparé cette présentation de la Skoda Fabia R5. Lumières tamisées

au bord de la piscine du Black Diamond, le monde automobile

martiniquais admire le bolide tout en échangeant avec le pilote,

son copilote Thibault de la Haye et le maître des lieux, Philippe

Hureau, fidèle partenaire de Frédéric Pardo. Il se présente ce

week-end en Martinique, auréolé de sa victoire au Rallye de la

Montagne récemment couru en Guadeloupe au volant de sa Skoda. Avec

plus de 20 ans de sport automobile derrière lui, des titres de

champion de Guadeloupe et des participations au championnat de

France, Frédér