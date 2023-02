Gobernantenan tin di tene cuenta cu e bara di integridad ta halto

The content originally appeared on: News Americas Now

Presidente di Parlamento Edgard Vrolijk:

ORANJESTAD (AAN): Na opinion di Edgard Vrolijk di Partido MEP, kende actualmente ta president di Parlamento, awe hopi por trata na punta dede, pero awe pueblo por ta orguyuso cu e sa cu tin mecanismonan na nan lugar cu ta exigi pa gobernantenan tene cuenta cu nan si nan no kier haya nan mes den problema cu husticia.

Esaki ta e muestra cu e bara di integridad ta uno halto y sigur e ta garantisa pueblo cu den futuro pueblo por ta mas trankilo cu casonan di corupcion y mal uzo di nan funcion por ta pa pasado.

Ley di financiamento di partidonan politico y ley di integridad pa Ministernan

Si e leynan aki a ser ehecuta mas añanan atras, hopi mas politico lo por a hayanan mes den problemanan cu husticia pa entre otro ricibi fondo pa campaña for di exterior.

Danki na e implementacion di e let aki esaki no ta permiti mas awe. Awo tur politico mester duna cuenta di ken y cuanto nan ta haya di donacion y sigur tur politico cu fundacionan mester atene na e reglanan aki. Implementando e ley di financiamento di partidonan politico ta stimula un fair playing field na unda Aruba completo sa ken ta esnan of companianan cu ta sponsor candidato of partido.

Asina pueblo mes por wak y controla si esnan cu ta sponsor ta haya tur cos di e Gobierno. Esaki sigur ta duna un balance na destahonan publico na Aruba.

E ley di integridad cu ta keda exigi pa minister prome nan sinta, ora nan ta den funcion y hasta ora nan no ta den funcion pa declara nan fuentenan di entrada ta percura pa evita irregularidadnan.

Asina por controla di unda ministernan ta haya nan bienesnan y esaki sigur ta duna pueblo e trankilidad cu un minister ta biba di su propio entrada cu ley ta prescribi. Pues esakinan ta bareranan halto cu gobernantenan y futuro gobernantenan mester tene cuenta cu ne si nan no kier haya nan mes den problema cu husticia.

Asunto di Ombudsman: Na momento cu e Ombudsman ta den funcion, e bara di integridad lo ta bay mas halto ainda. Akinan pueblo lo tin acceso pa entrega kehonan cu kizas ainda tin miedo di haci pa motibo cu no tin garantia pa nan anonimidad y unda cu esaki cu e Ombudsman ta garantisa.

Gobernantenan sigur tin di tene mas cuenta ainda cu nan ta cana riba un glas fini y si nan faya nan por hayanan den problema.

Mester sigui traha preventivo: Asina mes cu e bara di integridad porfin t’asina halto den historia di Aruba, esaki no ta garantisa cu no lo pasa mas caso di corupcion of mal uso di funcion, paso pa comete un fechoria ta exigi dos actor. Aki ta unda ami como Presidente di Parlamento, cu ta e trekker di integridad, pa pais Aruba ta pidi gobierno pa acelera e proceso di concientisacion den tur departamentonan di gobierno.

Tambe pa acelera e proceso di digitalisacion cu e ciudadano mes ta wak unda su peticion ta y sa cerca cua ambtenaar e mester acudi pa asina kita e necesidad, manera ta e caso awo, di acerca politiconan pa yuda den procesonan cu ta pega y no ta haya contestacion.

Pa termina como Presidente di Parlamento, e por bisa cu porfin pueblo ta wak e frutonan di cambionan di ley y tur gobernante cu pueblo a dunanan e confianza di por goberna e pais aki y a mal uza e funcion, tin di para responsabel pa nan mal actonan y sigur tur partido of politico cu ta sostene e mal actonan contra pueblo y ta hasta hustifica cu poder ta corumpi tur hende, mester cuminsa evaluanan nan mes y nan partido, paso esey ta muestra caba di un pensamento eroneo y sigur ta hacinan y nan partido vulnerabel di awor caba pa actonan di corupcion y mal uzo di funcion.

