Grève EDF : les discussions avancent

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Diane PEZERON-DUBOIS (d.**************@ag******.fr)

Edf Centrale Jarry Sud

• © ROBERTO BIRHUS

“Des délestages continuent mais plus pour longtemps”, a affirmé ce mardi soir le secrétaire général de la FE CGTG Jimmy Thélémaque.

Selon nos informations, il semblerait que les discussions avancent entre la direction d’EDF PEI et l’intersyndicale, en grève depuis le 18 décembre 2022. Tandis que de nouvelles négociations ont eu lieu ce mardi à la DEETS, le secrétaire général de la FE CGTG, Jimmy Thélémaque a décidé de faire des déclarations via son compte Twitter : ” À la DEETS les négociations se poursuivent et des avancées se construisent. Dommage que seule la grève obtienne l’application du Code du Travail”, a-t-il écrit avant de poursuivre : ” À quand un réel dialogue social ? Dans l’attente, les délestages continuent mais plus pour longtemps”. De son côté la direction a indiqué samedi avoir soumis pour signature, jusqu’au 31 janvier, un protocole de fin de conflit à l’organisation syndicale.

Selon la direction d’Edf, jusqu’à 20 000 usagers ont été impactés ce mardi soir (24 janvier) à la pointe de consommation par des délestages tournants d’environ 1 à 2 heures.

Affaire à suivre.