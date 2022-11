Ha?ti attendait plus de la COP 27

The content originally appeared on: News Americas Now

<>, s’est r?jouie l’ONU dans un article publi? sur son site internet. <>, a d?clar? Simon Stiell, secr?taire ex?cutif d’ONU Climat, cit? dans l’article.

La cr?ation d’un fonds sp?cifique pour les pertes et pr?judices, selon l’ONU, marque une avanc?e importante, la question ayant ?t? ajout?e ? l’ordre du jour officiel et adopt?e pour la premi?re fois lors de la COP 27. C’est aussi l’avis de Raoul Vital, cadre au minist?re de l’Environnement et point focal d’adaptation au changement climatique ayant particip? aux n?gociations aboutissant ? cet accord qualifi? de d?cisif. <>

Malgr? tout, M. Vital estime que les r?sultats de la COP 27 sont mitig?s. <>, se d?sole le directeur de l’Observatoire National de la Qualit? de l’Environnement et de la Vuln?rabilit? (ONQEV) au MDE. Raoul Vital attendait que les pays d?velopp?s s’engagent ? doubler le financement pour l’adaptation d’ici ? 2025. <>, affirme Raoul Vital, soulignant qu’aucune d?cision n’a ?t? prise sur la r?duction du gaz ? effet de serre par les pays d?velopp?s.

Pour toutes ces raisons, Raoul Vital croit que la COP 27 n’a pas ?t? une r?ussite totale. <>, fait-il remarquer. Qui seront les contributeurs de ce fonds ? Qui en seront les b?n?ficiaires ? Quel sera le montant de financement de ce fonds ? <>, se d?sole Raoul Vital qui pr?voit d?j? une COP 28 houleuse. L’?v?nement se tiendra aux ?mirats arabes unis en novembre 2023.

Il n’y a pas que Raoul Vital qui questionne l’accord sur les pertes et dommages trouv? ? la COP 27. <>, soulignent des chercheurs ? l’Universit? d’Ottawa, ? l’UQAM et ? l’Universit? d’Oxford cit?s dans un article de https://theconversation.com/. A c?t? de la Chine, les chercheurs rappellent que les ?tats p?troliers r?sistent aussi ? toute id?e de contribution financi?re.

Si l’ONU estime que la COP 27 a permis aux pays de prendre un ensemble de d?cisions qui r?affirment leur engagement ? limiter l’augmentation de la temp?rature mondiale ? 1,5 degr? Celsius au-dessus des niveaux pr?industriels, les experts ont un avis diff?rents. <> Dans cet accord, les gouvernements sont convenus de contenir l’?l?vation de la temp?rature moyenne de la plan?te en dessous de 2 ?C par rapport aux niveaux pr?industriels et de poursuivre l’action men?e pour limiter l’?l?vation des temp?ratures ? 1,5 ?C.

Raoul Vital n’a pas dit le contraire. Il estime que les d?cisions prises ? la COP 27 ne sont pas ? la hauteur de l’urgence exprim?e dans le 6e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’?volution du climat (GIEC), intitul? “Changements climatiques 2022 : impacts, adaptation et vuln?rabilit?”. Ledit rapport r?affirme l’origine humaine des changements climatiques et fournit une ?valuation d?taill?e des impacts, des risques et de l’adaptation au changement climatique dans les villes, o? vit plus de la moiti? de la population mondiale. Selon le rapport, les ?volutions observ?es du climat vont se poursuivre, mais elles peuvent encore ?tre contenues si des actions fortes, rapides et durables de r?duction des ?missions de CO2 sont men?es.

A c?t? des d?cisions globales de la COP 27, Raoul Vital a pr?cis? que la d?l?gation ha?tienne en a profit? pour organiser des rencontres bilat?rales dans le cadre de son plan d’adaptation. Il informe que des m?canismes comme le fonds vert permettent ? des pays comme Ha?ti de trouver des financements pour des projets d’adaptation. D’apr?s lui, la d?l?gation ha?tienne a trouv? des pistes sur lesquelles elle va travailler.