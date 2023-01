Indira Ampiot est rentrée au pays

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le début d’année est placé sous le signe du retour

aux sources pour la jeune Indira Ampiot. Sur son compte Instagram,

la nouvelle reine de beauté a posté une photo juste avant le départ

dans l’avion avec la célèbre écharpe Miss France et a commenté :

« Et si on ramenait l’écharpe à la maison ?! À bord du vol

TX540 avec Air Caraïbes pour un décollage immédiat vers la

Guadeloupe ! Je suis impatiente de vous retrouver, à dans 8 heures

! ». C’est chose faite, la belle est arrivée avec un grand

sourire à 15 heures ce dimanche après-midi à l’aéroport de

Pointe-à-Pitre sous les applaudissements.

Un comité d’accueil à la hauteur

Le président de Région Ary Chalus, la

vice-présidente Marie-Luce Penchard,…

NewsAmericasNow.com