« J’ai gagné en expérience »

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Cédric Dégras, joueur de futsal à Kingersheim

Cédric Dégras, lors de sa présentation à Kingersheim. • DR.

Après trois saisons réussies avec la Futsal Académie Martinique, Cédric Dégras s’était engagé sous les couleurs de l’AJ Aulnay, où il a passé deux autres bonnes saisons. Il a récemment pris la direction de Kingersheim, club alsacien de Division 1.

Vous avez quitté autrefois la FAM pour l’AJ

Aulnay. Cette fois vous prenez la direction de Kingersheim en

Division 1 ?

Quitter la Martinique et la Futsal Académie

Martinique a été un choix compliqué, mais ce club m’a permis de

côtoyer le haut niveau français à travers un stage en D2, en D1 et

la participation au Mondial des clubs de Nantes Métropole. Ce fut

le déclic, et le projet de l’AJ Aulnay était un parfait tremplin

pour l’atteindre. Nous avons remporté la coupe de

Nouvelle-Aquitaine la saison dernière et cette année nous finissons

la première partie de championnat leader. Nous nous sommes

qualifiés pour la première fois dans l’histoire du club en 32e de

finale de la Coupe de France. Durant ces deux années, j’ai

également obtenu mes diplômes d’entraîneur. Là, j’atteins mon

objectif principal en signant à Kingersheim en D1 futsal, dans le

département du Haut-Rhin (région Grand-Est),…