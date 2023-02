La Biennale Internationale d’Art Contemporain au carnaval de Fort-de-France

The content originally appeared on: News Americas Now

La Biennale Internationale d’Art Contemporain de Martinique s’invite au Carnaval dans les rues de Fort-de-France. Deux rendez-vous ont été inscrits sur l’agenda de la deuxième édition : ce dimanche 19 février sur le Malecon et mardi autour du kiosque Guédon…

Mathilde Dos Santos fait partie de l’équipe en charge de la préparation de la BIAC-Biennale Internationale d’Art Contemporain de Martinique. La chargée de mission explique : “Si nous avons choisi de démarrer la BIAC lors des jours gras en plein carnaval foyal, c’est pour montrer au public, que notre manifestation d’art contemporain a une visée populaire. Nous avons le souhait de communiquer sur le fait que la BIAC est à destination de tous et non pas réservée à une élite.

En se positionnant au cœur du carnaval, nous allons à la rencontre des familles, des carnavaliers, nous touchons tout le monde ! “

Mathilde Dos Santos, chargée de mission coopération culturelle et cheffe de projet BIAC

La BIAC qui verra son apogée à la fin de l’année – en octobre-novembre 2023 – va jusqu’à cette date, se distiller “partout” en Martinique. Aucune commune ne sera épargnée par des évènements aussi divers que variés. Tous les évènements seront alors rappelés lors de l’exposition finale par des photos, des témoignages, des vidéos, etc.

Les précieuses en piste

Mathilde Dos Santos est fière d’annoncer deux spectacles de rue organisés par la CTM-Collectivité territoriale de Martinique, avec l’association MétisGwa de Guadeloupe, la ville de Fort-de-France et le CTM-Comité Martiniquais du Tourisme. Dimanche 19 février et mardi 21 février, alors que le carnaval battra son plein, des artistes de cirque et de spectacle vivant feront des interventions dans les rues de la capitale après les vidés.

L’objectif est clair : annoncer la BIAC comme une manifestation d’art contemporain ayant des liens profonds avec l’art populaire.

Les Caribéennes

Au programme de ces premières rencontres, des évènements originaux qui devraient intéresser les carnavaliers : une présentation de cirque contemporain autour de la bascule et de la voltige par les artistes du Plus Petit Cirque au Monde. Le spectacle a été intitulé “Les précieuses”. Selon Mathilde, le spectacle est incroyable, “les artistes se lancent dans les airs de façon surprenante !”

“Les Caribéennes” : Spectacle de danse et cirque chorégraphié par Marlène Myrtille et Myriam Soulanges,

L’autre rendez-vous est une pièce – “Les Caribéennes” – qui mêle danse contemporaine et performance sur mât chinois avec la participation de deux danseuses guadeloupéennes et une artiste de cirque brésilienne. La chargée de mission explique que c’est un peu comme de la pole-dance pour donner une idée au public du spectacle et, surtout, lui donner envie de venir voir la pièce qui se joue gratuitement. Le spectacle entre danse et cirque a été chorégraphié par Marlène Myrtille et Myriam Soulanges. Il sera présenté, mardi gras, sur le Malècon à la hauteur du kiosque Gueydon.

“Nous sommes fiers de participer ainsi – à notre façon – à la plus grande performance collective de Martinique : le Carnaval de Fort-de-France” conclut la chargée de mission de la BIAC.

“Les Caribéennes” / Spectacle de danse et cirque chorégraphié par Marlène Myrtille et Myriam Soulanges

Pratique

> Dimanche 19 février à 18h : “Les précieuses” par les artistes du Plus Petit Cirque au Monde, sur la place de la Savane / Cirque contemporain : bascule et voltige / 20 minutes / Gratuit

> Mardi 21 février à 18h : “Les Précieuses” / Sur la Place de la Savane

> Mardi 21 février à 19h : “Les Caribéennes” / Spectacle de danse et cirque chorégraphié par Marlène Myrtille et Myriam Soulanges, sur le Malècon-kiosque Guédon / Gratuit