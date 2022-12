La foi à l’épreuve du ghetto

The content originally appeared on: News Americas Now

Comédie musicale

Mardi 13 et Mercredi 14 décembre 2022 à 20h00 au Ciné Théâtre de Lamentin avec l’ensemble des élèves de l’école de chant Gospel. • MF

La troupe Blue Mélody School s’échauffait la voix, dimanche dernier au cinéthéâtre à Lamentin. Plus que quelques heures avant les deux représentations de « Légliz Ghetto », une comédie musicale qui conte le rapprochement de deux mondes que tout oppose.

On a peine à croire que c’est une simple

répétition tant l’engagement des élèves de la Blue Melody School

est total. Alors oui, on bute encore ça et là sur le texte, mais

dans l’ensemble, on voit déjà naître la version finale de la

comédie Légliz Ghetto.

Née de la plume de Kerky’Pèg, le directeur

artistique de l’école de musique, cette comédie musicale raconte le

défi lancé par un pasteur à sa communauté. Ouvrir l’église aux gens

le temps des vacances de Noël. Seul hic, ladite église est

implantée au beau milieu d’un ghetto. « La foi s