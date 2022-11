The content originally appeared on: News Americas Now

C’est dans cet immeuble, le bâtiment O, que s’est déroulé ce drame hier à l’aube. • JEAN-MARC ETIFIER

Une mère de famille a poignardé hier matin, dans son appartement de la Cité Dillon, ses trois enfants en bas âge puis deux de ses voisines, alertées par les cris. La jeune femme s’est ensuite volontairement blessée. Les six personnes ont été hospitalisées, laissant leur quartier sous le choc d’un tel drame.

Pourquoi ? Pourquoi un acte aussi insensé ? Ces

questions hantent les esprits à la Cité Dillon, à Fort-de-France.

Mais pour l’instant, ces interrogations demeurent sans réponse. Les

faits qui ont ensanglanté le bâtiment O, non loin de l’avenue

Salvador-Allende, hier mardi, à l’aube, font froid dans le dos.

Dans son appartement du deuxième étage, une jeune mère de famille a

lacéré de coups de couteau trois de ses enfants. Prise d’une vive

agitation, la jeune femme aurait ensuite alerté deux voisines avant

d’agresser les malheureuses venues l’aider, leur infligeant des

blessures à l’arme blanche. Puis elle aurait retourné l’arme contre

elle-même et se serait blessée à son tour.

Le bilan est effroyable : six blessés, dont la

jeune maman, auteure des coups de couteau. Ses trois enfants sont

tous en bas âge : des jumelles âgées de deux ans, et un nourrisson

de quelques semaines à peine. Les deux voisines, une mère

sexagénaire et sa fille quadragénaire, sont d’origine haïtienne.

Les six blessés ont été évacués en ambulance vers l’hôpital

Pierre-Zobda-Quitman.

Aux abords du petit