Le CSPJ ?pingle 30 juges : le pr?sident de l’ANAMAH ne s’en ?tonne pas

Le juge Jean Wilner prend acte de la publication, par le Conseil sup?rieur du pouvoir judiciaire, de la liste des magistrats certifi?s et non certifi?s. Cependant, il estime que les noms de certains juges non certifi?s sur la liste le surprennent. <>, a-t-il annonc? sur Magik9, le jeudi 19 janvier. <>, a-t-il ajout?. 49,18 % des magistrats soumis au processus de certification sont ?cart?s de la magistrature ha?tienne; le juge Jean Wilner Morin n’est pas surpris. <>, se justifie-t-il. Les magistrats certifi?s m?ritent d’?tre distingu?s. <> <>, a exhort? Jean Wilner Morin.

