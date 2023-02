Le président de l’Association des maires sensible à la problématique des sargasses

The content originally appeared on: News Americas Now

La baie du Forçat, une nouvelle fois envahie par les algues. • PHOTO A.P.

Au cours de son déplacement sur notre île, la semaine dernière, le président de l’Association des maires de France, David Lisnard, s’est rendu au François. L’occasion de mieux cerner les difficultés rencontrées par les élus locaux face aux échouements massifs de sargasses.

Maire lui-même d’une commune littorale (Cannes),

le président de l’Association des maires de France (AMF) a pu se

rendre compte, sur le terrain, des conséquences désastreuses des

échouements de sargasses et de la complexité à y faire face.

Accompagné de son équipe de direction, de Justin Pamphile, maire du

Lorrain et président et de l’Association des maires de Martinique,

David Lisnard a été accueilli par Samuel Tavernier, maire du

François, et deux de ses adjoints : Joël…