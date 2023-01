Le président Lula veut reconstruire le Brésil et réconcilier les Brésiliens

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le nouveau président du Brésil Luiz Inacio Lula da Silva s’est engagé dimanche après son intronisation au Congrès “à reconstruire le pays” et à réconcilier des Brésiliens très divisés, en évoquant le…

Le nouveau président du Brésil Luiz Inacio Lula da Silva s’est engagé dimanche après son intronisation au Congrès “à reconstruire le pays” et à réconcilier des Brésiliens très divisés, en évoquant le bilan “désastreux” de son prédécesseur Jair Bolsonaro.

“Je vais gouverner pour 215 millions de Brésiliens, et pas seulement ceux qui ont voté pour moi”, a lancé devant une marée humaine un Lula visiblement éprouvé, à 77 ans, par une longue journée de cérémonies et la chaleur estivale de Brasilia.

Submergé par l’émotion et s’interrompant à cause de sanglots, le chef historique de la gauche s’est engagé à lutter contre la faim, “le plus grave des crimes” et à “combattre toutes les formes d’inégalités”. “Plus personne ne sera un citoyen de seconde classe”, a-t-il promis.

“C’est comme une renaissance”, a dit à l’AFP Lurdiana Araújo, coiffée d’une casquette rouge. “Nous avons passé quatre ans à souffrir. Aujourd’hui nous assistons à une renaissance de la démocratie”, insiste cette Brésilienne, qui a attendu des heures pour assister au discours de Lula devant le palais présidentiel du Planalto.

Peu avant, Lula avait accusé Jair Bolsonaro, son prédécesseur d’extrême droite, qui a snobé les cérémonies, d’avoir “épuisé les ressources de la santé, démantelé l’éducation, la culture, la science et la technologie et détruit la protection de l’environnement”.

Le nouveau président a assuré en outre que le Brésil, grande puissance agricole, n’avait “pas besoin de déboiser” pour soutenir son agriculture. La communauté internationale attend de lui des gestes forts sur l’environnement.

Une minute de silence a été observée au Congrès en hommage à la légende brésilienne du football, Pelé, décédé jeudi, et au pape émérite Benoît XVI, mort samedi.

A la fin de son discours, une partie du Congrès a ovationné le président, vêtu d’un costume et d’une cravate bleus, aux cris de “Lula guerrier du peuple brésilien!”.

Come-back remarquable

Elu de justesse le 30 octobre contre Bolsonaro, le vieux lion de la politique brésilienne a été investi pour un troisième mandat à la tête du grand pays émergent, 12 ans après avoir quitté le pouvoir à l’issue de deux mandats (2003-2010).

Le retour de Lula au Palais du Planalto signe un come-back remarquable pour celui qui a connu la prison il y a seulement quatre ans après avoir été accusé de corruption.

Maria Augusta Alvarez Silva, une enseignante de 51 ans venue de l’Etat de Sergipe (nord-est), a pleuré à chaudes larmes. “Ce discours m’a émue parce qu’il m’a fait revivre toute sa trajectoire, après la prison, les injustices… Tout le monde disait qu’il était fini”, explique-t-elle.

Des dizaines de milliers de Brésiliens, vêtus de rouge, la couleur de son Parti des Travailleurs (PT), ont salué dans la liesse Lula le long de son parcours dans la traditionnelle Rolls Royce décapotable, dans laquelle il avait pris place en dépit des craintes liées à la sécurité, avec son vice-président de centre droit Geraldo Alckmin et leurs épouses.

Aucun trouble n’avait été rapporté en fin de journée alors que les cérémonies d’investiture avaient été placées sous haute sécurité, par crainte d’actions de protestation des militants d’extrême droite qui ne reconnaissent toujours pas la victoire de Lula.

Jair Bolsonaro, qui a quitté le Brésil deux jours avant la fin de son mandat pour la Floride, aux Etats-Unis, n’a donc pas remis l’écharpe présidentielle à son successeur comme le veut la tradition démocratique, ce qui ne s’est pas produit depuis 1985 et la fin du régime militaire.

C’est un groupe de citoyens, parmi lesquels le cacique et défenseur emblématique de la forêt amazonienne Raoni Metuktire, qui lui a remis la fameuse écharpe sertie d’or et de diamants au Palais présidentiel du Planalto, joyau architectural d’Oscar Niemeyer.

La journée a allié la pompe, avec des cérémonies officielles auxquelles ont assisté une vingtaine de chefs d’Etat – un record – à une fête populaire avec des concerts organisés par Rosangela da Silva, “Janja”, l’épouse de Lula.

Le président français Emmanuel Macron a félicité son nouvel homologue brésilien avec deux tweets, en français et en portugais.

“Ordre et Progrès: le Brésil fait honneur à sa devise. Bravo cher Président, cher ami @LulaOficial, pour ton investiture. Nous sommes ensemble!”

Parmi ses premières mesures en tant que président, Lula a investi 37 ministres, soit 14 de plus que sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, et avec un record de 11 femmes.

Et, comme il l’avait promis, Lula a signé plusieurs décrets pour revenir sur les mesures de droite de son prédécesseur qui facilitaient l’accès aux armes, et renforcer les institutions environnementales en Amazonie.

“Créer le chaos”

Reclus et quasi muet depuis sa défaite d’octobre, Jair Bolsonaro, qui perd son immunité présidentielle, a quitté le Brésil vendredi.

Alors que ses fidèles les plus radicaux voulaient empêcher l’accession de Lula au pouvoir et campent toujours devant des casernes du pays, réclamant une intervention militaire, la sécurité avait été largement renforcée à Brasilia.

Des patrouilles ont eu lieu à l’aéroport de la capitale près duquel un engin explosif a été découvert il y a une semaine dans un camion-citerne, posé par un bolsonariste qui voulait “créer le chaos”.

pt-lg-sf/fjb/lpa/jnd

Des partisans de Lula affluent vers l’esplanade des ministères de Brasilia pour assister à l’investiture du président élu du Brésil, le 1er janvier 2023

• EVARISTO SA

Des partisans de Lula attendent près de l’esplanade des ministères de Brasilia avant l’investiture du président élu du Brésil, le 1er janvier 2023

• DOUGLAS MAGNO

Lula prête serment lors de son investiture à la présidence du Brésil

•

Le président élu du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, forme un coeur avec ses mains à l’issue de la cérémonie de son investiture, le 1er janvier 2023 à Brasilia

• MAURO PIMENTEL

Un membre des services de sécurité tient un fusil électromagnétique anti-drone avant la cérémonie d’investiture du président élu brésilien Lula à Brasilia, le 1er janvier 2023

• CARL DE SOUZA

Des partisans du président élu du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, suivent sur grand écran sa cérémonie d’investiture au Congrès national à Brasilia, le 1er janvier 2023

• DOUGLAS MAGNO

Le président élu du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva et son épouse Rosangela da Silva à bord de la Rolls-Royce qui les mènent au Congrès national pour la cérémonie d’investiture à Brasilia, le 1er janvier 2023

• CARL DE SOUZA

Le nouveau président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, prononce un discours inaugural après sa cérémonie d’investiture au Congrès national, à Brasilia, le 1er janvier 2023

• EVARISTO SA