Rivière-Pilote

Jusqu’au 18 février, le Sud nous invite à découvrir les richesses de son terroir. • BR.C.

Du 28 janvier au 18 février 2023, l’office de tourisme Sud Martinique propose la deuxième édition des « Journées des savoir-faire du Sud ». L’occasion de redécouvrir les savoir-faire du territoire Sud, à travers des randonnées pédestres, des animations sur les marchés communaux, des ateliers et des journées portes ouvertes chez les exploitants et artisans.

Samedi matin, au marché de Rivière-Pilote, le

premier rendez-vous des journées des savoir-faire du Sud a connu un

vif succès. Le sud de la Martinique regorge d’artisans de talent et

d’exploitants passionnés. Ces femmes et ces hommes mettent leurs

savoir-faire au service de la préservation de nos traditions et de

la valorisation des richesses naturelles et culturelles du

territoire.

L’ingéniosité…