Les curiosités géologiques du pays à découvrir

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

Yvor J. LAPINARD

[email protected]

Les Éditions du BRGM ont pour ambition de vulgariser un domaine de recherche complexe. • DR

Une deuxième édition enrichie des « Curiosités géologiques de la Guadeloupe » permet d’initier un vaste public à la géologie de notre territoire. Elle comporte également des pistes de découverte de la flore, de la faune, de l’architecture, et plus largement de la culture.

La 2e édition des « Curiosités géologiques de

la Guadeloupe » vient de paraître. Un ouvrage particulièrement

documenté et publié par les Éditions du BRGM, en coédition avec PLB

éditions. Ses auteurs : Pierrick Graviou, ancien géologue au BRGM,

Séverine Bès de Bec, directrice déléguée Outre-Mer au Cerema, et

Erwan Bourdon, directeur géographique au BRGM. Le BRGM, c’est le

Bureau de recherches géologiques et minières : l’établissement

public français de référence dans les applications des sciences de

la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du

sous-sol. C’est le service géologique national français dont

l’action est orientée vers la recherche scientifique, l’appui aux

politiques publiques, la coopération internationale et la sécurité

minière. Convaincu que les usages du sol et du sous-sol sont au

cœur des grands enjeux de société, le BRGM est un acteur engagé

pour une gestion durable des ressources naturelles. Ces enjeux

complexes nécessitent d’appréhender les phénomènes naturels dans

toutes leurs dimensions, de comprendre les interactions entre les

milieux et les impacts de l’activité humaine. D’où l’idée de

ce guide « Curiosités géologiques de la Guadeloupe » qui

raconte l’histoire géologique de l’archipel. Autant que la première

parution, cette nouvelle éditi