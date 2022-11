Les exploits de nos jeunes handballeurs

The content originally appeared on: News Americas Now

Handball: IHF Trophy U18 au Mexique

IHF Trophy U18 au Mexique. • MARIANORIOSAVILAVII – MRA

En battant le Mexique la dernière journée, l’adversaire le plus redouté, la sélection de Guadeloupe termine à la première place et remporte le tournoi de la Zone Amérique du Nord et de la Caraïbe.

C’était un carton plein en 5 matchs, 5 victoires.

Chapeau (mexicain)… Un véritable coup de maître… « Dis moi

qui tu as vaincu et je te dirai quel champion tu es…! » dit

l’adage. Nos jeunes de Guadeloupe ont vaincu les sélections des

Etats Unis, du Canada et du Mexique. « Nous partions au

Mexique sans véritables repères, au fil des matches, nous avons vu

nos jeunes se libérer et s’imposer, un véritable exploit.

Félicitations aux joueurs et à l’encadrement », raconte Gérard

Andy le président de la ligue de handball Guadeloupe au retour à

l’aéroport de Pointe-à-Pitre. Pôle Espoirs Accession A la tête du pôle Espoirs Accession masculine

handball de Guadeloupe, Sladjana Topic, CTF (conseiller technique

fédéral), revient sur la performance de ses élèves. « Ce titre

appartient essentiellement aux joueurs, car sans leur volonté, leur

ambition et leur savoir-faire rien ne serait possible. Je peux

essayer de rassembler les morceaux du puzzle, mais ce sont eux les

acteurs principau

