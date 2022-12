Les fabricants de jouets traditionnels nous ramènent en enfance an tan lontan

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Anthony BASSIEN-CAPSA

[email protected]

Jean-Paul Quiko, fondateur de GwaJéka tenant une de ses oeuvres. • ANTHONY BASSIEN-CAPSA

Le fabricant de jouets traditionnels nous propose un retour dans la jeunesse antillaise d’antan et propose simultanément à nos timouns de les découvrir.

C’est au sein de l’ancienne école primaire

Germaine Devaed au Raizet (Les Abymes) que Jean-Paul Quiko a

implanté « Lakou GwaJéka », espace qui regroupe les

ateliers proposant des cours de gwo ka, de danse et surtout les

activités de fabrication de jeux et jouets traditionnels, bien que

le siège social de son association GwaJéka se trouve sur la rue

Lamartine à Pointe-à-Pitre. En résumé, tout un univers se retrouve

en un même lieu.

Développer le concept de jeux et jouets

traditionnels auprès du grand public

C’est après avoir fait une étude sur les jeux

traditionnels en 2004 dans le cadre de son Master que Jean-Paul

Quiko s’est décidé à se lancer dans cet univers. Il se souvient :

« À l’issue de mon master, que je me suis dit : il ne faut pas

qu’on s’arrête uniquement à une étude, mais qu’on développe le

concept. Et de là, j’ai créé mon association, puis une entreprise

et une fédération autour des jeux et jouets traditionnels. L’idée,

c’est de pouvoir développer de toutes les façons possibles le

patrimoine des jeux, le faire connaître aux enfants, mais aussi

rappeler aux adultes comment ça se passait durant leur jeunesse et

surtout créer des espaces d’ouverture où les gens pourront

apprendre, que ce soit pour les jeux ou le gwo ka, d’où le nom de

l’association qu’est GwaJéka (Gwa pour la Guadeloupe, Jé : les jeux

et Ka pour le gwo ka) ». Concernant l’intér