Pouvoir d’achat : les cadeaux du Gouvernement de cette fin d’année

Par Yasmine L’ETANG-ALLEPOT

Bonne nouvelle : au mois de décembre, vous allez pouvoir bénéficier de nombreuses aides destinées à soutenir le pouvoir d’achat des Français. Si la prime de Noël est reconduite, d’autres aides font leur apparition comme la prime carburant. Faisons le point.

En 2022, l’inflation a atteint des sommets et le

gouvernement souhaite soutenir le budget des ménages les plus

modestes. Par conséquent, de nombreuses aides vont être accordées

et ce, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Pour les Fêtes

de fin d’année avec le versement de la prime de Noël dès le 15

décembre, pour les factures énergétiques avec le chèque énergie

“exceptionnel” qui va être octroyé à de nombreux ménages courant du

mois de décembre, un bonus énergie allant de 100 euros à 200 euros.

Pour la santé et les loisirs, sachez que les étudiants ont jusqu’au

31 décembre pour bénéficier d’un suivi psychologique gratuit avec 8

consultations offertes chez un psychologue pour ceux qui en

ressentent le besoin mais également de bénéficier du Pass’Sport.

Les bénéficiaires de ce “pass” sont les jeunes âgés de 6 à 30 ans.

Il est accordé sous certaines conditions et permet d’obtenir une

aide de 50 euros pour une inscription dans un club sportif.

Élisabeth Borne, première ministre.

• AFP – ERIC PIERMONT