Quand la FOLONHA f?te la No?l avec des enfants ? Port-au-Prince

? l’occasion de la f?te de No?l, la Fondation Lorquet pour une nouvelle Ha?ti (FOLONHA) a proc?d? ? la distribution de livres, de nourriture et de cadeaux de valeur ? des adolescents et enfants dans la r?gion m?tropolitaine. Cette activit? r?alis?e avec le support de Hope For Haitian American Youth and Elderly (HOHAYE), Car’y Culture et la Soci?t? Biblique Ha?tienne, entre autres, a fait plus de 200 heureux.

<< Le jour de No?l, la FOLONHA s’est associ?e ? l’organisation ha?tiano-am?ricaine <> (HOHAYE), bas?e ? Chicago, pour mettre la joie dans le coeur de plus de 175 enfants et adolescents en leur fournissant de la nourriture, des ouvrages de lecture, des bonbons, des surettes, et d’autres cadeaux de valeur, gr?ce au d?vouement du R?v. Dr Franco Valdemar, le pr?sident de cette organisation ?voluant ? Lathan, en plaine du Cul-de-Sac et ? Fonds-des-N?gres >>, a indiqu? la FOLONHA dans une note.

Parall?lement, des cadeaux et des plats chauds ont ?t? distribu?s ? une soixantaine d’enfants et jeunes de la Maison d’enfants par la Foi, un orphelinat dirig? par C?lianie Polistin Valmond, dans la commune de Ganthier.

Le 26 d?cembre, 108 enfants de l’?cole mixte Emmanuel de Clercine ont re?u un plat chaud, des produits alimentaires, des articles scolaires, des jouets et des ouvrages pour enfants, gr?ce au support de Car’y Culture.

<>, a d?clar? Jo?l Lorquet, fondateur-conseiller de la FOLONHA.