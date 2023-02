Réforme des retraites : « Nous apportons notre soutien au mouvement des jeunes »

The content originally appeared on: News Americas Now

Bertrand Cambusy, secrétaire général de la CSTM, et Eric Bellemare, secrétaire général de FO

Ericka Morjon



Bertrand Cambusy et Eric Bellemare affirment le soutien de l’intersyndicale au mouvement des jeunes. • JEAN-MARC ETIFIER

L’intersyndicale s’est réunie hier matin pour faire un point sur la suite à donner à la contestation contre la réforme des retraites. L’engagement des jeunes est au cœur de leur réflexion. Entretien avec Bertrand Cambusy, secrétaire général de la CSTM, et Eric Bellemare, secrétaire général de FO.

Pourquoi avez-vous décidé d’aller à la

rencontre des jeunes ?

Bertrand Cambusy : Comme nous l’avons

dit à la fin de la manifestation de mardi, la grève est

reconductible et chaque organisation est libre de se mobiliser. Et

ce matin (ndlr hier), nous avons choisi une option qui est de dire

qu’il y a des jeunes mobilisés, notamment aux lycées Acajou 2,

Schœlcher et Bellevue qui méritent notre soutien. Nous apportons

notre total soutien au mouvement des lycéens ! Il ne s’agit pas de

faire de la récupération. Nous sommes allés les rencontrer et ils

étaient contents de nous voir. Ils sont très déterminés et très

organisés. Nous avons appris que la direction exerçait une pression

sur eux.

Au lycée Schœlcher, les jeunes étaient très

nombreux et ils nous ont dit avoir été délogés par la police la

veille. Nous les encourageons car c’est leur avenir…