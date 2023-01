Tene cuenta cu trahadornan di Arubus lo ta den welga awe Dialuna merdia

The content originally appeared on: News Americas Now

ORANJESTAD (AAN): Situacion financiero di Arubus ta mustra hopi bleek. E negociacionnan entre gerencia y e trahadornan a bolbe topa un obstaculo den caminda, ora cu Sindicato a informa gerencia cu nan ta rechaza e oferta nobo pa cu compensacion.

Pasobra keto bay e trahadornan ta boga pa e compania cumpli cu acuerdo laboral, y duna nan e pago cu segun nan, tin di wordo transferi pa nan. Ainda ta corda caso cu a hasta yega dilanti Mesa Berde den Corte. Pero e compania ta indica cu nan caha di placa ta bashi, pues no tin pa paga aumento, y tampoco bonus.

Ministro di Transporte, Ursell Arends a manda un carta pa Sindicato SEPPA riba Diasabra, pa mustra cu el a nota cu trahadornan di Arubus a rechaza e proposicion. Pues e como Ministro a yega te eynan pa cu su intento di intermedia den e situacion aki.

Den e carta, el a bisa cu el a tuma nota di e carta di SEPPA di Diasabra mes, den cual ta notifica e Ministro, cu e trahadornan di Arubus N.V. a rechaza e proposicion pa un compensacion di total 3.350 Florin pa persona, den cuadro di e tema di structura salarial.

“Mi ta constata pues cu lastimamente e esfuerso di intermediacion parti di Gobierno como accionista, como tambe e esfuerzo di intermediacion di parti di Mediador di Gobierno no a duna resultado. De inmediato mi ta informa tanto e hunta di comisario di Arubus N.V. y tambe gerencia di esaki.”

Ministro a aki a bisa: “Mi intento di intervencion den e situacion laboral den e empresa pues ta termina akinan y asina tambe ta bira invalido cualkier areglo cu mi lo por a propone como posibel solucion durante mi intento di intermediacion.

El a splica cu sea Hunta di Comisario of Gerencia lo yega na un areglo cu trahadornan pa por entrega bek suma di 750 florin deposita na December 2022.

“Mi kier enfatisa un biaha mas un tema serio cu mi a menciona den nos diferente reunionnan, esta cu principionan di Good Corporate Governance ta conta pa tur empresa estatal. Ami sigur ta observa y respeta e principionan ey y den e cuadro di esakinan Gobierno lo no instrui, exigi ni obliga ningun hunta di comisario pa revoca un of otro decision legitimo cu nan tuma den cuadro di nan autoridad.”

“Mi ta termina expresando mi speransa cu SEPPA a sa di transmiti na e trahadornan cu perspectiva di carera y aumento general di salario y di otro beneficionan ta posibel den empresanan cu ta comercialmente factibel.

Resultado di tur esaki, ta cu trahadornan di Arubus lo drenta welga Dialuna merdia y cu esaki lo causa interupcion di servicio. Esey lo ta for di 11:00 am te cu 3:00 pm. Esaki ta net e horario cu scolnan ta finaliza y cu studiantenan tin di bay cas. E ta tambe e horario cu hopi trahador tin di prepara pa start e warda di 3 pa 11 (of tambe 4 pa 12).

Gerencia di Arubus NV mes a confirma e noticia y a indica cu nan tin e deber di informa cu servicio di transporte lo por sufri retraso y /of interupcion riba Dialuna 30 di januari 2023 entre oranan menciona.

Esaki en coneccion cu un manifestacion cu lo tuma lugar. Gerencia a pidi disculpa pa cualkier inconveniencia cu esaki por a causa na usuarionan, cu ta totalmente fuera di nan alcance.

Dia 15 di December pasa, un welga similar a tuma lugar, pero esaki tabata pa 24 ora, cu a afecta severamente transporte, specialmente pa muchanan cu mester bay y bin back cas cu bus. E trahadornan a expresa nan mal contento cu e reformanan di e compania.

