Trabao di cambia tur cas riba Smart Meters ta sigui

ORANJESTAD (AAN): E siman aki, e compania NV Elmar a indica cu nan ta sigui cu e proceso di reemplazo di tur meter pa Smart Meters.

E compania di electricidad local a splica cu debi na e pandemia, e proyecto a conoce un retraso. Mientrastanto tur cliente cu a aplica pa un meter nobo a ricibi un Smart Meter y e meternan cu no ta accesibel pa worde lesa facilmente a worde cambia pa Smart Meter.

Te awor, un total di 50% di clientenan na Aruba tin Smart Meters. Den e lunanan venidero, nan lo ta hopi activo instalando mas Smart Meters nobo.

E siman aki Elmar a cuminsa den e area di Amistad y Babijn, y asina lo continua riba henter e isla. Importante pa sa, e implementacion aki no lo rekeri ningun accion di parti di clientenan. E suministro di coriente lo continua di un forma normal.

Hecho ta cu NV Elmar ta trahando incansabel pa crea un Smart Grid. E meternan moderno aki ta facilita esaki. E Smart Meters ta comunica y provee informacion tocante di e meternan riba un punto di acceso. E ta permiti e compania vigila e uso di energia den tempo real. Si tin un problema cu e red of riba e red unda cu tin Smart Meters, nan ta haya un alarma inmediatamente for di e meter. Esey lo permiti NV Elmar identifica problema mas liher y resolve nan mas eficiente. Esaki ta permiti nan brinda informacion mas preciso tocante e uso di energia na nos clientenan. E Smart Meter ta ricibi e “meterstand”, esta e uso di cliente, via un sistema wireless.

Nan ta gradici e clientenan pa nan confianza den nos. Cu esaki nan ta sigui e vision di NV Elmar pa sigui traha pa brinda un miho servicio na clientenan.

