Un colloque consacré à Jacques Stephen Alexis ce samedi Dans le cadre des manifestations internationales organisées pour le centenaire de la naissance de Jacques…

Dans le cadre des manifestations internationales organisées pour le centenaire de la naissance de Jacques Stephen Alexis, écrivain, militant politique médecin et essayiste, le Centre d’études et de recherches de Morne-à-L’eau, en relation avec le CORECA et le soutien du Conseil départemental propose la tenue d’un colloque qui se tiendra le samedi 10 décembre 2022 de 8h30 à 16h30, à la résidence départementale.

À travers la thématique « Jacques Stephen

Alexis, notre contemporain immédiat », il s’agit de mieux

faire connaître, ce grand écrivain haïtien, mort en 1961, pour

avoir voulu s’attaquer au dictateur François Duvalier. Mais c’est

aussi et surtout la dimension romanesque contenue dans l’œuvre de

cet arrière-petit-fils de Dessalines qui a côtoyé les plus grands

de ce monde, de Khrouchtchev à Mao Tsé toung, en passant par

Richard Wright, Aimé Césaire, qui a failli remporter un prix

Goncourt pour la qualité de sa plume. Jacques Stephen Alexis

était aussi un humaniste convaincu, un anticolonialiste, qui rêvait

d’une Caraïbe fraternelle. Fauché en pleine jeunesse, il laisse des

rêves et des œuvres inachevées. Florence Alexis, sa fille, sera

présente Au cours de ce colloque, présidé par le professeur

Roger Toumson, seront mises en évidence les dimensions

multipolaires de l’homme et les multiples interrogations soulevées

par ses écrits à la lueur de la réalité d’un monde qui a beaucoup

changé. Le colloque se veut donc une

