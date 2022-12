Un nouveau projet éducatif territorial à élaborer

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

BAILLIF

Par Yvor J. LAPINARD

[email protected]

– Il a aussi été possible d’ajuster des inscriptions budgétaires du budget primitif, pour tenir compte de la consommation effective des crédits, ainsi que des nouveaux engagements. • YJL

Une convention sera signée avec les différents partenaires, de manière à offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité. Le conseil municipal s’est déroulé dans un parfait climat consensuel.

Avec les partenaires comme l’Éducation nationale,

la Caisse d’allocations familiales (Caf), la Communauté

d’agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC), le Centre communal

d’action sociale (CCAS), l’ensemble des associations sportives,

culturelles et artistique, les parents et autres intervenants

ponctuels, un nouveau projet éducatif de territoire (PEDT), associé

à un plan mercredi, devrait pouvoir être mis en place sur le

territoire communal.

Le conseil municipal, à l’unanimité des élus

présents lors de la séance de lundi soir, a autorisé la maire à

signer la convention avec les différents partenaires.

Le PEDT relève d’une démarche partenariale avec

les services de l’État et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux.

Objectif : tirer parti de toutes les ressources du territoire et

créer des synergies pour garantir une plus grande continuité

éducative entre les projets d’école et les activités proposées aux

élèves en dehors du temps scolaire. Il s’agit donc d’offrir à

chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de

qualité.