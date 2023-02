Un USAC – US Ducossaise épique

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

BASKET-BALL. Championnat – PNM et PNF 5e journée retour

Des deux matches qui devaient concentrer des attentions particulières : Golden Lion BB – Waks BC et US Ducossaise – USAC de Floréal, le dernier cité, a connu une fin pour le moins épique.

En effet, alors que s’approchait la fin de la

rencontre et que, manifestement, l’US Ducossaise avait pris une

option sur la victoire, la contestation des décisions arbitrales

qui s’amplifiaient côté USAC, ont amené les arbitres a envisager

l’arrêt de la partie. Entre déballage verbal nourri et mouvements

d’humeur véhéments, suivi de quelques significations de fautes

techniques (4), joueurs et arbitres ont finalement accepté de

reprendre le match après 15 minutes d’arrêt. A ce moment, l’US

Ducossaise menait de 5 points (68-63) et il restait 1’26” à jouer.

Les jeux semblaient faits, d’autant que l’USAC ne reprenait la

partie qu’avec 5 joueurs, les autres comptabilisant chacun 5

fautes. Curieusement, les ducossais qui avaient suivi les

évènements dans leur camp, ont affiché une fébrilité

incompréhensible. Ils se sont fait rattraper (68 partout) et

conduit en prolongation. Les Floréalais, sous la houlette de la

jeune vague (Kévins Charlery, 18 points), bien soutenu par un

Francis Donat jouant d’expérience, ont pris l’ascendant. Les

Ducossais, qui ont bénéficié de 5 lancers francs, n’en ont réussi

aucun et se sont inclinés…