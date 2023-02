Une 3ème Web Table pour Tandem Office

The content originally appeared on: News Americas Now

Yasmine L’Etang-Allepot

Atelier TimeTonic par Nancy BRAMBLE à ZeBox • YLA

Pour sa 3ème édition, la Web Table s’intéresse à la nécessité de la transformation numérique des TPE / PME. Quelles sont les solutions digitales les plus adaptées permettant de faciliter les tâches métier tout en dégageant du temps à ces équipes ? La Web Table vous fait un tour de ce qui se fait de mieux actuellement.

Sur deux jours, tables rondes, débats et ateliers

ont rassemblés professionnels, chefs d’entreprises et acteurs du

secteur autour du « SaaS & No Code », mots barbares pour

désigner les propositions digitales clé en main suffisamment

flexibles pour développer une réponse personnalisée à vos

spécificités, entreprises et métiers. Souvent perçu comme

compliqué, onéreux, technique voire obscur, le recours au numérique

intervient tardivement ou dans la douleur pour les petites

entreprises souvent démunies. L’objectif ici est de démontrer

comment ces outils s’intègrent dans les organisations publiques et

privées, très facilement quand il « s’agit d’une

co-construction avec…