Une bonne glisse malgré une participation en baisse

Kayak. Karukera Kayak Challenge

Départ des kayaks de Trois-Rivières • J.V

Les 21 et 22 janvier les sports de pagaie, kayak, pirogue et stand up paddle étaient mis à l’honneur par le double down-wind (1) du Karukera Kayak Challenge (KKC) qui s’est déroulé entre Trois-Rivières et Vieux-Fort soit 8 km pour la 1ère journée et entre Bananier et Rivière-Sens soit 18 km pour la 2ème journée.

Si tout s’est bien déroulé pour cette nouvelle

édition du Karukéra Kayak Challenge, le nombre de

participants était de 56, soit la moitié par rapport aux autres

années. Certes, les protocoles sanitaires dûs au Covid ne sont plus

un frein désormais, hélas les budgets de certains compétiteurs

n’ont pas permis l’adhésion à la compétition, compte-tenu de

l’inflation des billets d’avion à destination de la Guadeloupe. De

plus, les membres de l’équipe de France qui devaient venir ont

précisé au directeur technique, Olivier Tanton, que leur

préparation en Australie générait un gros investissement ce qui

a…

