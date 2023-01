Une étude de l’URML propose dix actions pour renforcer l’attractivité du territoire

The content originally appeared on: News Americas Now

Wendy Noel

Le docteur Anne Criquet-Hayot, présidente de l’URML de Martinique, et Bertrand Parent, professeur à l’EHESP, ont présenté l’étude proposant des solutions pour renforcer l’attractivité de notre territoire. • PHOTO WENDY NOEL

Jeudi dernier, à l’occasion d’une conférence de presse organisée dans ses locaux, l’Union régionale des médecins libéraux de Martinique a présenté une étude réalisée par Bertrand Parent, professeur à l’EHESP. Cette dernière, qui s’inscrit dans une réflexion plus globale, propose des solutions durables pour renforcer l’attractivité de notre territoire et améliorer l’offre de soins en Martinique.

Comment attirer des professionnels de santé en

Martinique et comment les faire rester ? C’est justement la

question à laquelle tente de répondre l’étude présentée jeudi

dernier à l’occasion d’une conférence de presse organisée par

l’Union régionale des médecins libéraux (URML) de Martinique dans

ses locaux. Réalisée par Bertrand Parent, professeur à l’École des

hautes études en santé publique (EHESP), elle propose un plan en

quatre axes et en dix actions destiné à renforcer l’attractivité du

territoire et à améliorer l’offre de soins afin de sortir de la

crise. « C’est une contribution de l’URML à une réflexion plus

générale, plus globale sur la question de l’attractivité en santé

en Martinique », précise ainsi Dr Anne Criquet-Hayot,

présidente du syndicat de médecins.

Cette dernière a ainsi rappelé le contexte

martiniquais en évoquant d’un côté la pandémie de Covid-19 et les

différentes crises sociales qui ont soumis les professionnels de

santé libéraux à une « épreuve sans précédent »,

entraînant notamment le départ de certains praticiens. La

généraliste a ensuite rappelé que la population médicale sur notre

territoire est particulièrement vieillissante, en s’appuyant sur un

document publié…