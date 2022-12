Wadly Bellevue : une vie d?di?e ? la c?ramique

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le public est convi? ? prendre part ? la 16e ?dition de la plus grande foire artisanale de la Cara?be, le mardi 20 d?cembre prochain, pour appr?cier et ( re ) d?couvrir cet homme qui voue tout un culte ? la c?ramique.

Comme d’autres artisans du milieu, Wadly Bellevue n’a pas fr?quent? l’?cole nationale des arts (ENARTS) ni obtenu un dipl?me d’une ?cole de m?tier pour devenir artisan. ? l’atelier de Wesner, il a appris les notions fondamentales et acquis de l’exp?rience. Aujourd’hui, Wadly peut se targuer d’?tre ? la fois sculpteur, c?ramiste et peintre. Un plasticien ? part enti?re. <>, s’est r?joui l’artisan.

Wadly Bellevue vient de loin. N? ? Camp-Perrin, il a grandi ? Saint-Marc, dans le d?partement de l’Artibonite. D?barqu? ? Port-au-Prince, peu de temps apr?s, le jeune est parti ? la recherche d’un m?tier pour pouvoir gagner sa vie. C’est ? l’atelier Gu? Jean Wesner que l’enfant de Camp-Perrin a fait ses premi?res armes. Sa rencontre avec Lucien Clerveau a ?t? decisive pour le jeune artisan qui cherchait sa voie. Ce dernier lui a tenu la main et lui a appris les basiques de la sculpture, de la c?ramique et d’autres m?diums du plastique. Le natif du grand Sud n’a pas pris longtemps pour conqu?rir le monde de l’artisanat qui s’offre ? celui qui pousse son imagination.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.