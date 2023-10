Blue Diamond Resorts Introduces Innovative Website Technology to Attract New Generation of Travelers

CARIBPR WIRE, MIAMI, FL, Thurs. Oct. 26, 2023: Blue Diamond Resorts is thrilled to announce the inclusion of a new installment payment method for travelers who book through its website, specifically its dedicated brand websites. This innovative addition comes just in time for a very promising Black Friday of 2023, during which Blue Diamond Resorts is emphasizing that all-inclusive premium vacation experiences are meant for everyone. This advancement has been made possible through the latest innovations in travel payment solutions, ensuring a seamless and convenient booking experience for its guests.

“The inclusion of this technology on our website allows us to make our enhanced vacation experience more accessible to a new generation of travelers that desire to experience the ultimate all-inclusive vacation,” said Jurgen Stutz, SVP Sales, Marketing, Revenue Management, and Distribution, Blue Diamond Resorts. “This is one additional step that Blue Diamond Resorts takes to remain innovative in the latest technologies and vacation trends, understanding the traveler of today and tomorrow,” he added.

As part of their commitment to enhancing the guest experience, this new payment method aims to provide greater convenience and flexibility for travelers in the United States and Canada when securing their reservations.

The announcement follows the company’s latest news of the comprehensive enhancement of the experience on the upgraded room categories Diamond Club™ and Star Class™ for their Royalton Luxury Resorts and Planet Hollywood Beach Resorts portfolios, which include a personal butler throughout the entire experience, among an extensive list of perks and benefits. Blue Diamond Resorts is convinced that these services will allow more guests to experience vacations in these upgraded room categories.

This payment program encompasses the Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Mystique by Royalton Resorts, and Planet Hollywood Beach Resorts brands, providing guests with a simplified and secure payment process, empowering them to book their dream vacations with ease.

Blue Diamond Resorts is transforming the all-inclusive hospitality segment across the Caribbean, Mexico, and Central America. They adapt to market demands, offer diverse offerings to discerning travelers, and invest in innovative solutions like the new installment payment method. Their dedication to setting new standards in luxury and shaping the future of the industry is evident in their commitment to enhancing the guest experience.

About Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts encompasses over 60 properties, exceeding 18,000 rooms in eight countries located in the most popular holiday destinations in the Caribbean. Its nine leading hotel brands include the Award-winning, All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, where Everyone is Family. Whether guests come as friends, parents, kids, couples, weddings, corporate or incentive retreats, or solo travelers everyone is family in these properties that feature personalized services and signature amenities including All-In Connectivity™, DreamBed™, and the Sports Event Guarantee™. To refocus on valued relationships and friendships, Hideaway at Royalton offers an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations to enhance Togetherness among their guests. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts, an adults-only vibrant and effervescent all-inclusive brand to revel in the unexpected. Mystique by Royalton is Miles from Ordinary, offering their visitors the chance to connect with their surroundings in a boutique-style resort collection full of endless beauty and hip vibes. In Jamaica, Grand Lido Negril offers guests over the age of 21, a unique and all-inclusive Au Naturel vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed whether you´re planning a family vacation, reuniting with friends, or just have a relaxing moment with your significant other, while Starfish Resorts provides amazing value, breathtaking surroundings, and rich culture and heritage. Planet Hollywood Hotels & Resorts invites guests to Vacation Like A Star™ with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music, and sports while you will Dodge the Paparazzi at Planet Hollywood Adult Scene where your adults-only vacation will be the center of fascination and attention with glam and exclusivity.

Blue Diamond Resorts Introduce Tecnología Innovadora En Su Sitio Web Para Atraer A Una Nueva Generación De Viajeros

CARIBPR WIRE, MIAMI, FL, Thurs. Oct. 26, 2023: Blue Diamond Resorts se complace en anunciar la incorporación de un nuevo método de pago a plazos para los viajeros que reservan a través de sus sitios web exclusivos de cada marca. Esta innovadora adición llega justo a tiempo para el prometedor Black Friday de 2023, durante el cual Blue Diamond Resorts enfatiza que las experiencias de vacaciones todo incluido de alta calidad están diseñadas para todos. Este avance ha sido posible gracias a las últimas innovaciones en soluciones de pago para viajes, garantizando una experiencia de reserva fluida y conveniente para sus huéspedes.

“La inclusión de esta tecnología en nuestro sitio web nos permite hacer que nuestra experiencia vacacional mejorada sea más accesible para una nueva generación de viajeros que desean experimentar las vacaciones todo incluido definitivas”, afirmó Jurgen Stutz, Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing, Revenue y Distribución de Blue Diamond Resorts. “Este es un paso adicional que Blue Diamond Resorts da para mantenerse innovador en las últimas tecnologías y tendencias de vacaciones, comprendiendo al viajero de hoy y mañana”, añadió.

Como parte de su compromiso de mejorar la experiencia de los huéspedes, este nuevo método de pago tiene como objetivo proporcionar mayor comodidad y flexibilidad a los viajeros en Estados Unidos y Canadá al asegurar sus reservas.

El anuncio sigue a las últimas noticias de la compañía sobre la mejora integral de la experiencia en las categorías de habitaciones Diamond Club™ y Star Class™ para sus carteras de Royalton Luxury Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts, que incluyen un mayordomo personal durante toda la experiencia, entre una amplia lista de ventajas y beneficios. Blue Diamond Resorts está convencido de que estos servicios permitirán a más huéspedes experimentar vacaciones en estas categorías de habitaciones mejoradas.

Este programa de pago abarca las marcas Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Mystique by Royalton Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts, proporcionando a los huéspedes un proceso de pago simplificado y seguro que les permite reservar sus vacaciones soñadas con facilidad.

Blue Diamond Resorts está transformando el segmento de hospitalidad todo incluido en el Caribe, México y América Central. Se adaptan a las demandas del mercado, ofrecen diversas opciones a los viajeros exigentes e invierten en soluciones innovadoras como el nuevo método de pago a plazos. Su dedicación a establecer nuevos estándares de lujo y dar forma al futuro de la industria es evidente en su compromiso de mejorar la experiencia de los huéspedes.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

