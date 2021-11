Blue Diamond Resorts offers exclusive Black Friday and Cyber Monday savings throughout the Caribbean

CARIBPR WIRE, TORONTO, Canada, Nov. 24, 2021: Just in time for the holiday season, starting today guests can take advantage of web-exclusive Black Friday and Cyber Monday savings and escape to Royalton Luxury Resorts and Planet Hollywood Beach Resorts for a luxurious getaway.

As we continue to see a strong return to travel from international markets to the Caribbean islands, so does consumer demand to the luxury all-inclusive resorts within those regions, especially during key travel periods. As such, this is a great opportunity for vacationers desiring a luxury getaway for less, whether traveling with the whole family, celebrating with friends, or craving a romantic retreat for two, to take advantage of these limited time-only savings before the sale ends December 2, 2021.

Located in some of the most sought-after vacation destinations in Mexico, the Dominican Republic, Costa Rica, Saint Lucia, Jamaica, Antigua, and Grenada, Blue Diamond Resorts offers something for every traveler and travel need. The epitome of luxury, the best of all-inclusive getaways can be seen with Royalton’s All-In Luxury(R) promise firsthand. Royalton combines upscale resorts with world-class amenities, modern-day conveniences like All-In Connectivity(TM) for free resort-wide Wi-Fi, and family-friendly offerings such as non-motorized water sports to deliver unparalleled levels of comfort and service. Customers traveling to the Caribbean for a holiday designed for the stars will revel in Planet Hollywood Beach Resorts’ curated entertainment-themed experiences and authentic Hollywood memorabilia. Guests can also enjoy internationally inspired cuisine, modern wellness facilities including PUMPED and PH Spa, a surf simulator, and splash parks in the resorts’ dedicated kids zones.

Singles, couples, and friends seeking an adults only escape can choose from one of Royalton’s adults-only brands – including Hideaway at Royalton and Royalton CHIC – or Planet Hollywood Beach Resorts’ first adults-only destination, Planet Hollywood Adult Scene Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only. Guests have access to a ‘resort-within-a-resort’ style getaway at select properties, delivering exclusive pool and beach areas, specialty restaurants, and preferred accommodations, in addition to full access to the amenities and facilities at the wider Royalton and Planet Hollywood Beach Resort properties. Guests aged 18+ in search of an effervescent, all-inclusive social-vacation experience can “Party Your Way” at Royalton CHIC, elegant lifestyle resorts situated on the beachfronts of Cancun and Punta Cana, while still enjoying Royalton’s signature All-In Luxury(R) experience.

For a full list of pricing and resort details, visit Royalton Luxury Resorts and Planet Hollywood Beach Resorts. Prices vary by property and reflect a per person, per night rate. By booking their all-inclusive vacation direct, guests can earn Marriott Bonvoy points upon request.

About Blue Diamond Resorts

Since its inception in 2011, Blue Diamond Resorts has curated an impressive portfolio encompassing 45 properties, exceeding 15,000 rooms in ten countries. Taking a proactive approach to differentiating brands under each market’s demands, the resort management company caters to a range of budgets and interests from adult-only elegant getaways to fun-filled family vacations. Award-winning, All-In Luxury(R)Royalton Luxury Resorts offers signature amenities including All-In Connectivity(TM), modern Sports Event Guarantee(TM) and in-suite wellness elements. Royalton Luxury Resorts’ adults-only sub-brands include Hideaway at Royalton, an adults-only experience with exclusive dining and preferred accommodations, plus the stylish lifestyle resorts, Royalton CHIC, located in the Caribbean’s best beachfront locales. In Jamaica, Grand Lido Negril provides those over 21 with an upscale and luxurious naturist vacation along with a secluded shore for the utmost privacy. Memories Resorts & Spa offers a vacation designed to impress the entire family, featuring a popular kids club with famous themed characters, Toopy & Binoo(TM), while Starfish Resorts provides amazing value for customers in convenient locations. Planet Hollywood Hotels and Resorts invites guests to Vacation Like A Star(TM) with an engaging and interactive experience, plus famous pop culture items from iconic movies, music and sports. Mystique by Royalton, a boutique-style resort collection, offers personalized vacations in strikingly beautiful locals full of endless adventures. Now aligned with Marriott International‘s prestigious Autograph Collection and Tribute Portfolio, guests at our 21 participating properties will continue to receive impeccable customer service at the highest standard and can earn and redeem points with Marriott Bonvoy.

To learn more about Blue Diamond Resorts, please visit www.bluediamondresorts.com.

Blue Diamond Resorts ofrece ahorros exclusivos en Black Friday y Cyber Monday para todo el Caribe

CARIBPR WIRE, TORONTO, Canada, Nov. 24, 2021: Justo a tiempo para la temporada de fiestas de finales de ano, a partir de hoy, los viajeros pueden aprovechar ahorros exclusivos este Black Friday y Cyber Monday, y hospedarse en Royalton Luxury Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts para una escapada de lujo.

A medida que se observa un fuerte aumento en los viajes desde los mercados internacionales a las islas del Caribe, tambien lo hace la demanda de los consumidores hacia los resorts de lujo de todo incluido de esas regiones, especialmente durante las fechas de viaje importantes. Esta es una gran oportunidad para los vacacionistas que desean una escapada de lujo por menos; ya sea viajando con toda la familia, celebrando con amigos o deseando un retiro romantico en pareja, para aprovechar estos ahorros por tiempo limitado antes de que finalice la oferta el 2 de diciembre de 2021.

Ubicados en algunos de los destinos vacacionales mas buscados en Mexico, Republica Dominicana, Costa Rica, Santa Lucia, Jamaica, Antigua y Granada, Blue Diamond Resorts ofrece algo para cada viajero y sus necesidades. El epitome del lujo, lo mejor de las escapadas de todo incluido se puede ver de primera mano con la promesa All-In Luxury(R) de Royalton. Royalton combina resorts de lujo con comodidades de clase mundial, amenidades modernas como All-In Connectivity (TM) para Wi-Fi gratuito en todo el resort y ofertas para familias como deportes acuaticos no motorizados para brindar niveles incomparables de comodidad y servicio. Los clientes que viajen al Caribe para pasar unas vacaciones disenadas para las estrellas se deleitaran con las experiencias tematicas de entretenimiento selecto de Planet Hollywood Beach Resorts y con los autenticos recuerdos de Hollywood. Los huespedes tambien pueden disfrutar de cocina de inspiracion internacional, modernas instalaciones de bienestar y relajacion que incluyen PUMPED y PH Spa, un simulador de surf y parques acuaticos en las zonas del complejo especiales para ninos.

Para los solteros, las parejas y los amigos que buscan una escapada solo para adultos pueden elegir entre una de las marcas Adults Only de Royalton, que incluye Hideaway at Royalton y Royalton CHIC, o el primer destino solo para adultos de Planet Hollywood Beach Resorts: el Planet Hollywood Adult Scene Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only. Aqui los huespedes tienen acceso a una escapada estilo ‘resort dentro de un resort’ en propiedades selectas, que ofrecen areas exclusivas de piscina y playa, restaurantes de especialidades y alojamiento preferencial, ademas de acceso completo a las amenidades e instalaciones en propiedades Royalton y Planet Hollywood Beach Resort. Los huespedes mayores de 18 anos que buscan una efervescente experiencia de vacaciones sociales todo incluido pueden “Divertirse a su manera” en Royalton CHIC, una marca de elegantes resorts de estilo de vida situados en las playas de Cancun y Punta Cana, mientras disfrutan de la exclusiva experiencia All-In Luxury(R) de Royalton.

Para conocer la lista completa de precios y detalles de los resorts haga clic aqui para Royalton Luxury Resorts y aqui para Planet Hollywood Beach Resorts. Precios varian segun la propiedad y muestran una tarifa por persona y por noche. Tambien puede contactar a su agente de viajes. Al reservar su vacacion todo incluido directamente, los huespedes pueden acumular puntos Marriott Bonvoy al requerirlo

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su creacion en 2011, Blue Diamond Resorts ha conservado una cartera impresionante que abarca 45 propiedades, que superan las 15.000 habitaciones en diez paises. Adoptando un enfoque proactivo para diferenciar las marcas en funcion de las demandas de cada mercado, la direccion empresarial de estos complejos se adapta a una variedad de presupuestos e intereses, desde escapadas elegantes solo para adultos hasta vacaciones familiares llenas de diversion. Royalton Luxury Resorts ofrece comodidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity (TM), el moderno Sports Event Guarantee (TM) y elementos de bienestar en la suite. Las marcas derivadas solo para adultos de Royalton Luxury Resorts incluyen Hideaway at Royalton, una experiencia solo para adultos con cenas exclusivas y alojamiento preferencial, ademas de elegantes disenos, esta Royalton CHIC, ubicado en el mejor lugar frente a la playa del Caribe. En Jamaica Grand Lido Negril ofrece a los mayores de 21 anos unas vacaciones naturistas exclusivas y lujosas junto a una costa apartada para la maxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones disenadas para impresionar a toda la familia, con un popular club infantil con personajes tematicos famosos, Toopy & Binoo(TM), mientras Starfish Resorts proporciona un valor increible para los clientes en una conveniente ubicacion. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huespedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star (TM) atractiva e interactiva, ademas cuenta con articulos famosos de la cultura pop de peliculas, musica y deportes iconicos. Mystique by Royalton, una coleccion de resorts estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugarenos sorprendentemente hermosos llenos de aventuras interminables. Ahora al pertenecer a las prestigiosas marcas de Autograph Collection y Tribute Portfolio de Marriott International, los huespedes que se hospeden en las 21 propiedades participantes, continuan disfrutando de nuestro impecable y mas alto estandar de servicio al cliente, y la capacidad de acumular y redimir puntos de Marriott Bonvoy.

Para conocer mas sobre Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com/es/