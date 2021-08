ibex Takes Firm Hold of BPO Industry Leadership in Jamaica – Opens its Fifth Site in Five Years

Company Leverages Jamaica to Accelerate Technology-Driven Job Growth and Strengthen its Base of Digitally-Enabled Blue Chip and New Economy Clients

CARIBPR WIRE, WASHINGTON, Aug. 02, 2021: ibex (NASDAQ: IBEX), a global leader in business process outsourcing (BPO) and end-to-end customer engagement technology solutions, today announced the opening of its new Campus location in the Sunshine City area of Portmore, Jamaica. The new facility will create 1,300 digitally-enabled jobs, bringing the company’s total employment on the island to more than 6,500 people.

“The tremendous growth being fueled by increased client demand, technology innovation and new wins with Blue Chip and New Economy customers has helped us create more than 1,500 jobs in Jamaica this year alone and placed the island at the center of the BPO 2.0 revolution,” said Jaime Vergara, senior vice president and Jamaica country manager, ibex.

“Not only has our growth accelerated economic development across Jamaica, but we are further positioning the country as a global shared services hub that is digitally transforming our clients’ customer experiences,” Vergara added.

Since opening its first site in 2016, ibex has invested more than $50M USD capital in Jamaica, increased employment from 200 jobs to more than 6,500, and enhanced the overall health and quality of life for its employees by investing more than $40M USD in annual salaries. With the opening of Campus, ibex now has a total of more than 5,000 seats in Jamaica across its five facilities in Ocho Rios, Portmore, and Kingston. More than 500 of these positions will be utilized to support ibex’s rapid growth in the company’s insurance sector.

ibex is currently hiring both on-site and work-at-home positions with plans for additional growth by the end of 2021, this includes new job creation to address the company’s staff augmentation efforts for IT outsourcing (ITO) services.

The company will leverage its Wave X technology suite to quickly ramp agent proficiency and accelerate its speed-to-green delivery operations. This includes deploying ibex Training Simulator, a virtual solution designed to accelerate agent learning and enhance customer engagement across digital and traditional communication channels. The company will also leverage the ibex [email protected] technology suite to drive cost savings, accelerate productivity and enhance the customer experience (CX) for clients, while providing agents the ability to work at maximum efficiency regardless of location.

About ibex

ibex delivers innovative business process outsourcing (BPO), smart digital marketing, online acquisition technology, and end-to-end customer engagement solutions to help companies acquire, engage, and retain valuable customers. Today, ibex operates a global contact center of scale consisting of 31 operations facilities around the world, while deploying next-generation technology to drive superior customer experiences for many of the world’s leading companies across retail, e-commerce, healthcare, fintech, utilities and logistics.

ibex leverages its diverse global team of over 24,000 employees together with industry-leading technology, including its Wave X technology platform, to manage over 100 million critical customer interactions and driving a truly differentiated customer experience. To learn more, visit our website at ibex.co and connect with us on LinkedIn, Facebook and Twitter.

ibex toma control del liderazgo del sector de externalización de procesos de negocios (BPO) en Jamaica – Abre su quinto sitio en cinco años

La empresa aprovecha su presencia en Jamaica para acelerar el aumento de empleos orientados a la tecnología y fortalecer su base de clientes digitalmente habilitados de Blue Chip y New Economy

CARIBPR WIRE, WASHINGTON, Aug. 02, 2021: – IBEX (NASDAQ: IBEX), un líder mundial en externalización de procesos de negocios (BPO) y soluciones de tecnología de participación del cliente de punto a punto, anunció hoy la apertura de su nuevo campus localizado en el área de Sunshine City de Portmore, Jamaica. La nueva instalación creará 1.300 empleos habilitados digitalmente, sumando el total de empleos de la empresa en la isla a más de 6.500 personas.

“El enorme crecimiento impulsado por el aumento de la demanda de los clientes, innovación tecnológica y nuevos éxitos con los clientes de Blue Chip y New Economy nos ayuda a crear más de 1.500 empleos en Jamaica solo este año y posicionó a la ista en el centro de la revolución de BPO 2.0″, dijo Jaime Vergara, vicepresidente senior y gerente de país de Jamaica, IBEX.

“Nuestro crecimiento además de acelerar el desarrollo económico en toda Jamaica, también posiciona aún más al país como un centro global de servicios compartidos que transforma de forma digital las experiencias de consumo de nuestros clientes”, agregó Vergara.

Desde la apertura de su primer sitio en 2016, ibex invirtió más de $ 50 millones en capital en Jamaica, aumentó el empleo de 200 a más de 6.500 puestos, y mejoró la salud y calidad de vida en general de sus empleados con una inversión de más de $ 40 millones en salarios anuales. Con la apertura del Campus, el IBEX hoy cuenta con un total de más de 5,000 puestos en Jamaica en sus cinco instalaciones en Ocho Ríos, Portmore y Kingston. Más de 500 de estas posiciones se utilizarán para apoyar el rápido crecimiento de IBEX en el sector de seguros de la empresa.

iBEX actualmente está contratando para posiciones tanto en las instalaciones como para trabajar en el hogar con planes de crecimiento adicional para finales de 2021, esto incluye la creación de nuevos empleos para abordar los esfuerzos de aumento de personal de la empresa para servicios de externalización de TI (ITO).

La empresa aprovechará su conjunto de tecnología Wave X para aumentar rápidamente la capacidad del agente y acelerar sus operaciones de entrega de velocidad verde. Esto incluye la implementación de ibex Training Simulator (simulador de capacitación), una solución virtual diseñada para acelerar el aprendizaje de los agentes y optimizar la participación del cliente a través de canales de comunicación digitales y tradicionales. La empresa además aprovechará el conjunto de tecnología ibex [email protected] para impulsar ahorro de costos, acelerar la productividad y optimizar la experiencia del consumidor (CX) para los clientes, mientras que ofrece a los agentes la capacidad de trabajar con máxima eficacia independientemente de la localización.

Acerca de Ibex

IBEX ofrece externalización de procesos de negocios (BPO) innovadores, marketing digital inteligente, tecnología de adquisición en línea y soluciones de participación del cliente de extremo a extremo para ayudar a las empresas en la adquisición, participación y retención de clientes valiosos. Hoy, ibex opera un centro de contacto global de escala que consiste de 31 instalaciones de operaciones en todo el mundo, al mismo tiempo que implementa tecnología de última generación para impulsar experiencias de clientes superiores para muchas de las empresas líderes mundiales en los sectores minorista, comercio electrónico, atención médica, tecnología financiera (fintech), servicios públicos y logística.

ibex aprovecha su diverso equipo global de más de 24.000 empleados junto con tecnología líder en el sector, incluida su plataforma tecnológica Wave X, para la gestión de más de 100 millones de interacciones decisivas con los clientes e impulsar una experiencia de cliente verdaderamente diferenciada. Para más información, visite nuestro sitio web ibex.co y conéctese con nosotros en LinkedIn, Facebook y Twitter.

